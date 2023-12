Jiangsu Jingshen Salt, Chemical Industry Aktie: Abwarten

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz von Jiang Su Suyan Jingshen in den sozialen Medien festgestellt werden. Deshalb wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde beobachtet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche hat Jiang Su Suyan Jingshen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,24 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -8,04 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,2 Prozent hatte, liegt die Aktie 8,04 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiang Su Suyan Jingshen beträgt 10. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jiang Su Suyan Jingshen derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,56 CNH, während der Kurs der Aktie bei 8,34 CNH um -12,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 8,69 CNH, was einer Abweichung von -4,03 Prozent entspricht. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Jiang Su Suyan Jingshen daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet, sowohl in Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, als auch im Branchen- und Sektorvergleich sowie aus fundamentaler und technischer Sicht.