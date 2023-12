Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Aktie: Da kann man verrückt werden!

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über die Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Die Diskussionen über die Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank waren unwesentlich mehr oder weniger als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in Bezug auf Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,88 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 3,59 CNH liegt, was einer Abweichung von -7,47 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich ein ähnlicher Schlusskurs (-1,64 Prozent). Daher erhält die Aktie in dieser kurzfristigeren Analyse eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor verzeichnete die Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,16 Prozent, was 16,66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -1,32 Prozent, wobei die Aktie der Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank aktuell 11,84 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.