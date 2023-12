Jiangsu Jiangnan Water Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Jiangsu Jiangnan Water-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 6,58 CNH aufgewiesen, was einer Abweichung von -23,56 Prozent vom aktuellen Kurs von 5,03 CNH entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 5,28 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (-4,73 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Jiangnan Water-Aktie also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -21,96 Prozent erzielt, was 21,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" liegt die Aktie mit -0,76 Prozent um 21,19 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine Veränderung zum Negativen in Bezug auf die Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält die Jiangsu Jiangnan Water-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, des Sentiments und Buzz sowie des Relative Strength Index insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.