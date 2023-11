Jiangsu Jiangnan Water Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Wilmar International":

In den sozialen Medien können wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Im Fall von Jiangsu Jiangnan Water wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in diesem Zeitraum leicht abgenommen, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Jiangsu Jiangnan Water daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zu Jiangsu Jiangnan Water ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dies führt zu der Gesamteinschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie von Jiangsu Jiangnan Water ein neutrales Rating. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 70,73, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 55,66 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Jiangsu Jiangnan Water. Der GD200 des Wertes verläuft bei 6,71 CNH, während der Kurs der Aktie bei 5,22 CNH liegt, was einer Abweichung von -22,21 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,41 CNH, was einer Abweichung von -3,51 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.