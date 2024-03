Jiangsu Jiangnan Water Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI für die Jiangsu Jiangnan Water liegt bei 68,18 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 38 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 5,64 CNH für den Schlusskurs der Jiangsu Jiangnan Water-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,82 CNH, was einem Unterschied von -14,54 Prozent entspricht und zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 4,73 CNH liegt jedoch nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Versorgungssektors hat die Jiangsu Jiangnan Water-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -38,31 Prozent erzielt, was 31,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Wasserversorgungsbranche beträgt -6,34 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 31,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Jiangsu Jiangnan Water eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Basierend auf diesen weichen Faktoren wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.