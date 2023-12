Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber liegt bei 70, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 48 für die Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei der Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,17 Prozent erzielt, was 8,31 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,14 Prozent, wobei die Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber aktuell 8,31 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.