Jiangsu Jiangnan High Polymer Fibre Aktie: Ein handfester Grund

Die Anleger-Stimmung für Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einzustufen ist.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, die übliche Aktivität im Netz aufweist. Daher wird Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" zugesprochen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit lässt sich sagen, dass Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber insgesamt als "Neutral"-Wert einzustufen ist.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber damit 8,44 Prozent über dem Durchschnitt (-8,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -8,26 Prozent, wobei Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber aktuell 8,44 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ist Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber mit einem Kurs von 1,96 CNH inzwischen -1,01 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu der kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung "Neutral" gegeben, da die Distanz zum GD200 sich auf -3,45 Prozent beläuft. Somit kann die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft werden.