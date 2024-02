Jiangsu Innovative Ecological New Materials L Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Jiangsu Innovative Ecological New Materials-Aktie zeigt laut technischer Analyse einen aktuellen Kurs von 0,355 HKD, was einer Entfernung von +10,94 Prozent vom GD200 (0,32 HKD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,35 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,43 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Jiangsu Innovative Ecological New Materials von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die Dividendenrendite für Jiangsu Innovative Ecological New Materials beträgt 2,86 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,45 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,41) für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jiangsu Innovative Ecological New Materials-Aktie liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jiangsu Innovative Ecological New Materials.