Jiangsu Innovative Ecological New Materials L Aktie: Was soll das denn werden?

Das Anleger-Sentiment ist ein wesentlicher Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt auch die Aktie von Jiangsu Innovative Ecological New Materials ein Thema, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen wurde sich zudem weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Jiangsu Innovative Ecological New Materials beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 2,86 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 11, was bedeutet, dass die Aktie von Jiangsu Innovative Ecological New Materials unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, wobei eine Abweichung von +10,94 Prozent festgestellt wurde. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.