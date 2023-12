Jiangsu Innovative Ecological New Materials L Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,71 liegt die Aktie von Jiangsu Innovative Ecological New Materials unter dem Branchendurchschnitt von 51,38 im Bereich "Chemikalien", was bedeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating für das Sentiment und den Buzz.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Chemikalien von 5,98 % beträgt die Dividende von Jiangsu Innovative Ecological New Materials 3,17 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 11,29 Prozent über dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Innovative Ecological New Materials-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.