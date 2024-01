Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Jiangsu Huifeng Bio Agriculture: Analyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Jiangsu Huifeng Bio Agriculture liegt derzeit bei 0 Prozent, was 1,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Chemikalien" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Daraus ergibt sich, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel ist, weshalb die Redaktion sie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Huifeng Bio Agriculture einen Wert von 12 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Daher wird sie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Jiangsu Huifeng Bio Agriculture-Aktie derzeit bei 2,25 CNH liegt. Dies ist deutlich niedriger als der letzte Schlusskurs von 1,92 CNH, was einer Abweichung von -14,67 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,02 CNH, was einer Abweichung von -4,95 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Jiangsu Huifeng Bio Agriculture auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 38,46 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 59,09 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Jiangsu Huifeng Bio Agriculture-Aktie in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, insgesamt jedoch eine "Neutral"-Bewertung erhält.