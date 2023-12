Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien in Bezug auf überkaufte oder unterkaufte Titel. Im Falle der Jiangsu Huifeng Bio Agriculture-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 86, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 66,67, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,11 auf, was einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien zeigt eine deutliche Veränderung hin zum Negativen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt. Darüber hinaus wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Abschließend wird die Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,95 % als negativ bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.