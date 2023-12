Jiangsu Huaxicun Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Jiangsu Huaxicun-Aktie zeigt laut der technischen Analyse aktuell einen Kurs von 7,97 CNH, was einer Entfernung von -9,53 Prozent vom GD200 (8,81 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 8,69 CNH. Auch hier wird ein "Schlecht"-Signal festgestellt, da der Abstand -8,29 Prozent beträgt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Stimmung für Jiangsu Huaxicun als "Neutral" eingestuft, da in den letzten Wochen kaum Veränderungen zu verzeichnen waren. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält Jiangsu Huaxicun in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Jiangsu Huaxicun als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 94,44, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 67,74 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.