Jiangsu Huaxicun Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Jiangsu Huaxicun-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 23,01, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Erweitert man den Zeitraum auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten beiden Wochen wurde besonders positiv über Jiangsu Huaxicun diskutiert, an zehn Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv, an nur zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Jiangsu Huaxicun eine Rendite von 0,25 % aus, was 2,34 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,59 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Jiangsu Huaxicun-Aktie laut dem 200-Tage-Durchschnitt (8,74 CNH) und dem 50-Tage-Durchschnitt (8,82 CNH) als "Neutral" bewertet wird, da der letzte Schlusskurs in beiden Fällen nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Jiangsu Huaxicun-Aktie auf Basis der Analyse mit einem "Gut"-Rating für den RSI, einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments, einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenrendite und einem "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren versehen.