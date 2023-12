Jiangsu Huaxicun Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Huaxicun liegt bei 50,07, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Der Abstand zum durchschnittlichen KGV der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt derzeit 0 Prozent. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Jiangsu Huaxicun im vergangenen Jahr eine Rendite von 61,6 Prozent erzielt, was 54,11 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 5,94 Prozent, und Jiangsu Huaxicun übertrifft diesen Wert um 55,67 Prozent. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Jiangsu Huaxicun derzeit eine Dividendenrendite von 0,25 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,59 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild in Bezug auf Jiangsu Huaxicun hat in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung gezeigt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Jiangsu Huaxicun daher auf dieser Stufe ein "Gut".

