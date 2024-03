Jiangsu Huahong Stock Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Aktienkurs von Jiangsu Huahong Stock hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -63,44 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite damit 44,32 Prozent unter dem Durchschnitt (-19,11 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -19,97 Prozent. Jiangsu Huahong Stock liegt aktuell 43,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Jiangsu Huahong Stock liegt momentan bei 36,36 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, beträgt 64,45, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Jiangsu Huahong Stock eingestellt waren. Es gab drei Tage lang keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird Jiangsu Huahong Stock auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 10,37 CNH, womit der Kurs der Aktie (8,11 CNH) um -21,79 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,43 CNH, was einer Abweichung von -14 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.