Jiangsu Huahong Stock Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktienkursen. Er misst die Bewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI bewegt sich in einer Spanne von 0 bis 100, wobei Werte über 70 als überkauft und Werte unter 30 als überverkauft gelten. Für die Jiangsu Huahong Stock liegt der RSI bei 27,27, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Eine Erweiterung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 19, was ebenfalls eine überverkaufte Situation anzeigt und mit einem "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Jiangsu Huahong Stock bei 10,88 CNH liegt, was einer Entfernung von -12,33 Prozent vom GD200 (12,41 CNH) entspricht und somit als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 9,8 CNH und weist einen Abstand von +11,02 Prozent auf, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch die Themen rund um den Wert wurden mehrheitlich positiv besprochen, was die positive Anleger-Stimmung weiter unterstützt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Jiangsu Huahong Stock in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,97 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 0,2 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -30,17 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,88 Prozent hatte, lag die Jiangsu Huahong Stock sogar um 30,84 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.