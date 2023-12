Jiangsu Huahong Stock Aktie: Interessante Aussichten?

Der Aktienkurs von Jiangsu Huahong Stock hat im letzten Jahr eine Rendite von -29,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Aktie 29,21 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,76 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -1,11 Prozent, wobei Jiangsu Huahong Stock aktuell 28,86 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Jiangsu Huahong Stock liegt der RSI7 aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 verläuft bei 11,85 CNH, während der Kurs der Aktie bei 10,82 CNH liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD50 liegt bei 10,17 CNH, was einer Abweichung von +6,39 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen keine wesentlichen Veränderungen für Jiangsu Huahong Stock erkennen. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, wodurch die Aktie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.