Jiangsu Huachang Chemical Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index, auch als RSI abgekürzt, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die normale Spanne des RSI reicht von 0 bis 100. Für die Aktie von Jiangsu Huachang Chemical liegt der RSI bei 62,26, was darauf hinweist, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Eine erweiterte Betrachtung über 25 Tage zeigt einen RSI von 38, was auch als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Jiangsu Huachang Chemical im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,35 Prozent erzielt, was 17,78 Prozent über dem Durchschnitt (-7,43 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt ebenfalls -7,43 Prozent, und Jiangsu Huachang Chemical liegt aktuell 17,78 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bezüglich der Dividendenrendite liegt Jiangsu Huachang Chemical mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Differenz von +1,89 Prozent zur "Chemikalien"-Branche (Dividendenrendite: 1,91 Prozent) führt zu einer positiven Einschätzung der Aktie für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Huachang Chemical aktuell einen Stand von 7,45 CNH, während der Aktienkurs bei 7,75 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,03 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 7,44 CNH auf, was einer Distanz von +4,17 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in der technischen Analyse die Gesamtnote "Neutral".