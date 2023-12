Jiangsu Huachang Chemical Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Stimmung und Diskussion über Jiangsu Huachang Chemical in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Sentiment- und Buzz-Analyse. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich ein positives Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, das 2,4 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" liegt. Dafür erhält Jiangsu Huachang Chemical eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Bei der fundamentalen Analyse ergibt sich ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Chemikalien" als neutral eingestuft wird. Aus dieser Perspektive erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jiangsu Huachang Chemical-Aktie nahezu unverändert zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch hier ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält Jiangsu Huachang Chemical gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.