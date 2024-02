Jiangsu Huachang Chemical Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Anleger-Sentiment für Jiangsu Huachang Chemical war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine Aufzeichnungen über negative Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Dividendenrendite von Jiangsu Huachang Chemical liegt bei 3,81 Prozent, was 1,71 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Chemikalienbranche liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als lukratives Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Bei Jiangsu Huachang Chemical konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu dem Schluss führt, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Jiangsu Huachang Chemical eine Performance von 10,35 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Chemikalienbranche im Durchschnitt um -24,97 Prozent gefallen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +35,32 Prozent im Branchenvergleich für Jiangsu Huachang Chemical. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit 35,32 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.