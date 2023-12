Jiangsu Hoperun Software Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber Jiangsu Hoperun Software war in den letzten Tagen neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Hoperun Software daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger. Die Dividendenpolitik der Aktie wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da sie nur leicht niedrigere Dividenden ausschüttet als der Durchschnitt der Branche Software.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Jiangsu Hoperun Software aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 24,6 CNH, während der Kurs der Aktie bei 27,6 CNH liegt, was einer Abweichung von +12,2 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 27,13 CNH, was einer Abweichung von +1,73 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert.

Im Branchenvergleich hat die Jiangsu Hoperun Software in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +21,72 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 28,08 Prozent verzeichnen. Aufgrund dieser Überperformance erhält Jiangsu Hoperun Software ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.