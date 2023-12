Jiangsu Hoperun Software Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Jiangsu Hoperun Software eingestellt waren. Es gab sieben positive und vier negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Hoperun Software daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Jiangsu Hoperun Software ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 259,54, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Software" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0,6 % bei Dividendenzahlungen liegt die Dividendenrendite von Jiangsu Hoperun Software bei 0 %. Dies führt zu einer leichten Abwertung auf "Neutral"-Niveau.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 24,55 CNH für den Schlusskurs der Jiangsu Hoperun Software-Aktie über die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,7 CNH, was einer Differenz von +8,76 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 26,95 CNH, was einer Differenz von -0,93 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Jiangsu Hoperun Software eine insgesamt positive Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung und der einfachen Charttechnik, während die fundamentale Bewertung neutral ausfällt.