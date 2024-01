Jiangsu Hoperun Software Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Aktienkurs von Jiangsu Hoperun Software hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 40,54 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 18,4 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +22,15 Prozent für Jiangsu Hoperun Software bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 14,73 Prozent im letzten Jahr um 25,82 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegen. Aufgrund dieser Überperformance erhält Jiangsu Hoperun Software in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Jiangsu Hoperun Software in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Gleichzeitig wurde jedoch festgestellt, dass über Jiangsu Hoperun Software deutlich mehr diskutiert wurde als normal und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist. Insgesamt führt dies zu einem "Gut"-Rating und insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Jiangsu Hoperun Software beträgt aktuell 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,23 Prozent für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Jiangsu Hoperun Software ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 259,54 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie auch auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.