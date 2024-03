Jiangsu Hoperun Software Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Aktie von Jiangsu Hoperun Software bietet derzeit eine Dividendenrendite, die um 0,75 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Jiangsu Hoperun Software in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,42 Prozent, was eine Outperformance von +6,67 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Sektor "Informationstechnologie" lag die Rendite des Unternehmens 4,11 Prozent über dem Durchschnitt. Dadurch erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Jiangsu Hoperun Software nur wenig Aktivität aufweist, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Jiangsu Hoperun Software sowohl in Bezug auf den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine neutrale Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs der Aktie liegt jeweils auf ähnlichem Niveau wie die gleitenden Durchschnitte. Somit wird das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.