Jiangsu Hoperun Software Aktie: Bitte unbedingt beachten

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Hoperun Software liegt bei einem Wert von 226, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Softwarebranche auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Jiangsu Hoperun Software-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen im Internet über die Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Jiangsu Hoperun Software-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 24,37 CNH lag. Der letzte Schlusskurs liegt mit 23,35 CNH knapp darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt erhalten somit eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Jiangsu Hoperun Software-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet.