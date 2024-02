Die Jiangsu Hongdou Industry-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die technische Analyse der Jiangsu Hongdou Industrial-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 3,05 CNH lag. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 2,52 CNH, was einem Unterschied von -17,38 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (2,73 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-7,69 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Hongdou Industrial-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Jiangsu Hongdou Industrial beträgt 48,21 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien über das Unternehmen ging zurück, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war jedoch überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Jiangsu Hongdou Industrial-Aktie wird also sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht unterschiedlich bewertet, was Anlegern eine klare Richtung vorgibt.