Jiangsu Hongdou Industry Aktie: Was war das denn?

Der Aktienkurs von Jiangsu Hongdou Industrial hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -39,78 Prozent verzeichnet, was mehr als 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für zyklische Konsumgüter liegt. Ebenso liegt die Rendite der Textilien Bekleidung und Luxusgüter-Branche mit -12,95 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Jiangsu Hongdou Industrial auch hier mit 26,83 Prozent deutlich darunter liegt. Somit wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung gegenüber Jiangsu Hongdou Industrial in den letzten Tagen überwiegend negativ war. Es gab insgesamt ein positiver und zwei negativer Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aus diesem Grund erhält die Aktie von Jiangsu Hongdou Industrial eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie wird auch als neutral bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigte die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die langfristige Stimmungslage also eine "Neutral"-Note.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt, dass Jiangsu Hongdou Industrial mit einem Wert von 30 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt jedoch einen Wert von 53, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.