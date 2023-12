Jiangsu Hongdou Industry Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Jiangsu Hongdou Industrial-Aktie zeigt eine Abweichung von -14,68 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -4,45 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Jiangsu Hongdou Industrial war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während überwiegend neutrale Diskussionen an insgesamt zwei Tagen stattfanden. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Jiangsu Hongdou Industrial-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Zusammen führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Jiangsu Hongdou Industrial-Aktie in den letzten 12 Monaten um -44,61 Prozent unter dem Durchschnitt der "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.