Jiangsu Hongdou Industry Aktie: Aus, Aus, Aus!

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Jiangsu Hongdou Industrial in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Jiangsu Hongdou Industrial-Aktie ein Durchschnitt von 3,2 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,79 CNH, was einer Abweichung von -12,81 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der letzte Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den Diskussionen in den sozialen Medien waren die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt gegenüber Jiangsu Hongdou Industrial. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, weshalb das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Jiangsu Hongdou Industrial erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,98 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 4,52 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -36,5 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite um 38,59 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.