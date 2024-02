Jiangsu Hongdou Industry Aktie: Augen auf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, mit dem bewertet wird, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Jiangsu Hongdou Industrial wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 48,21 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 53,85, dass das Wertpapier ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt für die Jiangsu Hongdou Industrial-Aktie einen Durchschnitt von 3,05 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,52 CNH, was einem Unterschied von -17,38 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Insgesamt erhält Jiangsu Hongdou Industrial daher eher negative Bewertungen in den verschiedenen Bereichen der Analyse.