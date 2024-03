Jiangsu High Hope Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Jiangsu High Hope eine Rendite von -9,04 Prozent, was 0 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Händler"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -14,6 Prozent erzielt hat, liegt Jiangsu High Hope mit einer Rendite von 5,56 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jiangsu High Hope-Aktie beträgt aktuell 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Gut"-Rating für Jiangsu High Hope.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Jiangsu High Hope festgestellt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer weiteren Bewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Jiangsu High Hope aktuell bei 2,87 CNH verläuft. Da der Aktienkurs bei 2,56 CNH liegt, wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 2,56 CNH neutral. Insgesamt ergibt sich daher für die Jiangsu High Hope-Aktie ein "Neutral"-Signal.

Diese verschiedenen Analysen führen zu unterschiedlichen Bewertungen der Aktie, wobei insgesamt ein gemischtes Bild entsteht. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Bewertungen in Zukunft entwickeln werden.