Jiangsu High Hope Aktie: Ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Jiangsu High Hope hat im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der Zyklischen Konsumgüter eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 22,83 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 16 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Händler"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,13 Prozent verzeichnete, hat Jiangsu High Hope mit 22,97 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser starken Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Eine langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt Jiangsu High Hope interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Jiangsu High Hope aktuell bei 2,94 CNH verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging mit 3,01 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +2,38 Prozent aufgebaut. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 3 CNH, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jiangsu High Hope liegt bei 37,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Jiangsu High Hope in verschiedenen Kategorien mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.