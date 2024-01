Jiangsu High Hope Aktie: Quo vadis?

Der Aktienkurs von Jiangsu High Hope hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche im Durchschnitt um -0,17 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jiangsu High Hope im Branchenvergleich eine Outperformance von +5,06 Prozent erreicht hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,4 Prozent im letzten Jahr, und Jiangsu High Hope lag mit 1,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu High Hope-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,94 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,92 CNH liegt, was einer Abweichung von -0,68 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 3,01 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Wert, mit einer Abweichung von -2,99 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Jiangsu High Hope in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen rund um Jiangsu High Hope in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen haben sich überwiegend positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen angesammelt, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, und die Aktie von Jiangsu High Hope wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.