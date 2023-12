Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Jiangsu Hengshun Vinegar Industry wird in der technischen Analyse betrachtet. Der aktuelle Kurs von 9,33 CNH liegt -4,01 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Aktie jedoch um -13,93 Prozent vom GD200 entfernt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in letzter Zeit größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte über 14 Tage hinweg eine positive Richtung und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 und 25 Tage zeigt keine überkauften oder überverkauften Werte, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem RSI.