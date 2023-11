Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Aktie: Aus und vorbei!

Branchenvergleich Aktienkurs: Jiangsu Hengshun Vinegar Industry zeigt eine schlechte Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor. Mit einer Rendite von -18,48 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Nahrungsmittelsektor ist die Rendite mit -0,67 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen mit 17,81 Prozent deutlich niedriger. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index ordnet der Aktie von Jiangsu Hengshun Vinegar Industry ein Neutral-Rating zu. Mit einem RSI7-Wert von 66,67 und einem RSI25-Wert von 61,04 wird die Aktie als neutral eingestuft.

Sentiment und Buzz: In den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Jiangsu Hengshun Vinegar Industry zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen über Jiangsu Hengshun Vinegar Industry überwiegend positiv sind. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion bezüglich der Anlegerstimmung.