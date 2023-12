Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Hengshun Vinegar Industry derzeit bei 10,8 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 9,14 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit -15,37 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 9,67 CNH, was einen Abstand von -5,48 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Gesamtrating "Schlecht" in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Jiangsu Hengshun Vinegar Industry als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67 und ein Wert für den RSI25 von 62,23, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Jiangsu Hengshun Vinegar Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,48 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -6,4 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -12,08 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit -6,52 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei die Jiangsu Hengshun Vinegar Industry um 11,96 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben verschiedene Analysen eine positive Stimmung und eine starke Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung wird ebenfalls positiv bewertet. Daher erhält die Aktie von Jiangsu Hengshun Vinegar Industry bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".