Jiangsu Hengrui Medicine Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Jiangsu Hengrui eine Rendite von -1,68 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche für Arzneimittel verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -15,52 Prozent, wobei Jiangsu Hengrui mit 13,83 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird der Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +3,77 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Hengrui-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 44,26 CNH mit dem aktuellen Kurs von 45,93 CNH vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs mit 42,08 CNH um +9,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jiangsu Hengrui besonders positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. An drei Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie heute führt. Tiefergehende Analysen ergaben jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, wodurch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer vergeben wird.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, zu denen auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zählt, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Jiangsu Hengrui nur eine schwache Aktivität im Netz hervorbrachte, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Zusammenfassend erhält Jiangsu Hengrui daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.