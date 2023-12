Mit Jiangsu Hengli Hydraulic wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen gab es vermehrt Diskussionen in den sozialen Medien über die Aktie von Jiangsu Hengli Hydraulic. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt auch mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Jiangsu Hengli Hydraulic mit 52,07 CNH inzwischen -5,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -15,08 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Jiangsu Hengli Hydraulic mit einer Rendite von -18,02 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,06 Prozent aufweist, liegt das Unternehmen mit 18,07 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Jiangsu Hengli Hydraulic konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.