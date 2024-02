Jiangsu Hengli Hydraulic Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten nun Jiangsu Hengli Hydraulic anhand des RSI der letzten 7 Tage sowie des RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 3,99 Punkten, was darauf hinweist, dass die Jiangsu Hengli Hydraulic-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Jiangsu Hengli Hydraulic in dieser Hinsicht eine positive Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung gegenüber Jiangsu Hengli Hydraulic in den letzten Tagen überwiegend negativ war, mit insgesamt vier positiven, sieben negativen und drei unklaren Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, weshalb die Anlegerstimmung als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine bedeutenden Veränderungen. Die Aktie wird daher in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, obwohl eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert wurde. Insgesamt erhält Jiangsu Hengli Hydraulic in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -15,91 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") 0,79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -18,05 Prozent, wobei Jiangsu Hengli Hydraulic aktuell 2,13 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als "Neutral" bewertet.