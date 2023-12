Jiangsu Guoxin Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Jiangsu Guoxin-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,94 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 6,65 CNH lag, was einer Abweichung von -4,18 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,85 CNH zeigt mit einer Abweichung von -2,92 Prozent eine ähnliche Tendenz. Somit erhält die Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" übertrifft die Jiangsu Guoxin-Aktie mit einer Rendite von 10,82 Prozent den Branchendurchschnitt um mehr als 12 Prozent. Die Branche "Stromversorger" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,85 Prozent, während Jiangsu Guoxin hier mit 11,68 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Jiangsu Guoxin-Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Hingegen ist die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt zeigt sich eine "Gut"-Einstufung in diesem Bereich.

In den letzten zwei Wochen wurde die Jiangsu Guoxin-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Basierend auf der Anleger-Stimmung wird daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung generiert.