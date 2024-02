Jiangsu Guoxin Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Jiangsu Guoxin Aktie erhält gemischte Bewertungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Guoxin liegt aktuell bei 18,61, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie wird daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,01 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,09 CNH, was einer Abweichung von +1,14 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Jiangsu Guoxin ist überwiegend positiv, wie aus den Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangsu Guoxin-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Werte. Sowohl der 7-Tage-RSI (43) als auch der 25-Tage-RSI (47,8) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Jiangsu Guoxin-Aktie gemischte Bewertungen, wobei fundamentale, technische und sentimentale Faktoren berücksichtigt wurden.