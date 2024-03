Jiangsu Guoxin Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Aktienkurs von Jiangsu Guoxin verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 17,84 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -9,02 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jiangsu Guoxin eine Outperformance von +26,87 Prozent erzielte. Zusätzlich hatte der "Versorgungsunternehmen"-Sektor eine mittlere Rendite von -9,02 Prozent im letzten Jahr, wobei Jiangsu Guoxin 26,87 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf ihrer finanziellen Performance, sondern auch auf einer längerfristigen Analyse der Internetkommunikation. In diesem Zusammenhang wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Jiangsu Guoxin wurde eine durchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf diesen Kriterien.

Die technische Analyse der Jiangsu Guoxin-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,05 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 7,6 CNH lag, was einer Abweichung von +7,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,94 CNH) zeigt eine positive Abweichung von +9,51 Prozent beim letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Zusammenfassend erhält die Jiangsu Guoxin-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Jiangsu Guoxin derzeit eine Dividendenrendite von 1,44 % auf, was nur geringfügig niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Stromversorger") von 2,16 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,71 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.