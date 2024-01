Jiangsu Guotai Guomao Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Jiangsu Guotai beträgt das aktuelle KGV 8. Im Vergleich haben Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Jiangsu Guotai weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) genutzt werden. Der RSI für Jiangsu Guotai beträgt 20,45, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,2, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt, was insgesamt zu einem Rating "Gut" führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Jiangsu Guotai eine Performance von -5,21 Prozent, was eine Underperformance von -7,05 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie um 6,77 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Änderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Damit ist Jiangsu Guotai insgesamt ein "Gut"-Wert.