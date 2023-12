Jiangsu Guotai Guomao Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Jiangsu Guotai hat in den letzten Tagen einen Kurs von 7,77 CNH erreicht, was +2,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,51 Prozent, was wiederum zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" ergibt sich eine Unterperformance von 4,46 Prozent im vergangenen Jahr, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche liegt bei -1,08 Prozent, und Jiangsu Guotai liegt aktuell 4,12 Prozent darunter.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangsu Guotai liegt bei 44,44, was als "Neutral" eingestuft wird. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 3,25 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt und von der Redaktion als "Gut" eingestuft wird.