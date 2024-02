Jiangsu Guotai Guomao Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs von Jiangsu Guotai hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,37 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die im Durchschnitt um -20,92 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +5,55 Prozent für Jiangsu Guotai. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -19,74 Prozent im letzten Jahr, wobei Jiangsu Guotai um 4,37 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Jiangsu Guotai in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Guotai mittlerweile auf 7,59 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,96 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,3 Prozent und zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 7,36 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -5,43 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie also die Gesamtnote "Schlecht".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Jiangsu Guotai in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Was die fundamentalen Daten betrifft, so beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Guotai aktuell 7. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist Jiangsu Guotai aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet, und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.