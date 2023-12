Jiangsu Guotai Guomao Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Dividendenrendite von Jiangsu Guotai liegt derzeit bei 3,25 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von +1,76 Prozent zur Durchschnittsdividendenrendite der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche. basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Jiangsu Guotai derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 7,82 CNH, während der Kurs der Aktie bei 7,91 CNH liegt, was einer Abweichung von +1,15 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 7,56 CNH, was einer Abweichung von +4,63 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, während die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien zugenommen hat. Insgesamt erhält Jiangsu Guotai eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Guotai mit einem Wert von 8,25 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.