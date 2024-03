Jiangsu Guotai Guomao Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf Jiangsu Guotai wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild als schlecht eingestuft wird.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Guotai mit 7,44 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 7,47 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,81 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -8,84 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 7,05 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung in der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Jiangsu Guotai derzeit eine Dividendenrendite von 3,58% aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,53%. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als gut eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für Jiangsu Guotai, basierend auf den verschiedenen Kriterien der Analyse.