Jiangsu Guotai Guomao Aktie: Ist das noch normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl für die Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Jiangsu Guotai hat derzeit ein KGV von 8, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Basierend auf diesen fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Jiangsu Guotai weder unter- noch überbewertet, weshalb die Redaktion sie neutral einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jiangsu Guotai-Aktie beträgt 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, welcher 42,95 beträgt. Auch hier wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Jiangsu Guotai im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,38 Prozent erzielt, was 6,73 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -1,06 Prozent, wobei Jiangsu Guotai aktuell 6,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Jiangsu Guotai-Aktie anhand des 200-Tages-Durchschnitts und des 50-Tages-Durchschnitts beurteilt. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 7,83 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,81 CNH lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Jiangsu Guotai-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

