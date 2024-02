Jiangsu Guomao Reducer Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Jiangsu Guomao Reducer liegt bei 19,34, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und daher ein "Neutral" Rating erhält.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Jiangsu Guomao Reducer-Aktie. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 17,11 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 12,93 CNH lag, was einem Unterschied von -24,43 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (14,49 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da trotz mehrheitlich positiver Meinungen in den sozialen Medien, in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".